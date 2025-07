MP e PM cumprem MANDADOS em 4 cidades da região

Busca, apreensão e prisão

O Ministério Público, por meio das Promotorias de Justiça de Andirá e Bandeirantes, deflagrou a Operação Mesquita II, em conjunto com a Polícia Militar, buscando o cumprimento de 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atua a partir de presídios.

Áudio do promotor de justiça Danillo Paz Leme

Os mandados foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, 3 de julho, em Andirá, Bandeirantes, Itambaracá e Nova Fátima. Participaram da operação membros do MP e 52 policiais militares do 18° Batalhão da Polícia Militar de diversas especialidades: Rotam, Rádio Patrulha, Serviço Reservado e Equipe Canil.

As investigações contaram com a participação da Agência Local de Inteligência do 18° BPM.

Dez dos 12 mandados de prisão foram cumpridos (dois dos alvos permanecem foragidos), assim como todos os de busca e apreensão, com a coleta de 11 celulares, uma balança de precisão, material de preparo e embalagem de entorpecentes e R$ 994,25 em espécie.