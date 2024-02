Mulher embriagada atropela ciclista de SOMENTE 13 ANOS

Condutora do carro foi presa após batida em Cornélio



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio, no sábado (03), atendeu acidente na PR-160, em Cornélio Procópio.

Um Corsa Wind, conduzido por mulher (33 anos), trafegava na Rodovia no sentido de Cornélio Procópio ao entroncamento da BR-369. No Km 48, colidiu contra uma bicicleta, que trafegava no mesmo sentido, conduzida por adolescente (13 anos).

Após o acidente, o ciclista, com ferimentos, foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa da cidade.

Realizado teste etilômetro na condutora, aferiu 0,78mg/l, ao que ela recebeu voz de prisão e encaminhamento à Delegacia de Plantão da cidade para providências cabíveis.