Não percam 2º Ragulo CHURRASC0 & VIOLA

Em Jacarezinho no próximo dia 30



No dia 30 de março, sábado de aleluia, no município de Jacarezinho, acontecerá o 2º Ragulo – Churrasco & Viola.A confirmação é de Rafael Lopes Ragulo (foto).



Sucesso em 2023, volta a Jacarezinho prometendo ser o maior festival de gastronomia e churrasco do Norte Pioneiro. O evento contará com 15 estações de gastronomia, recebendo mais de 25 assadores de todo Brasil. Entre os convidados, estarão 3 participantes do Masterchef Brasil Profissionais: Vitor Bourgnon, Will Peters e André Piontek.

Além disso, um time repleto de estrelas, cada um em sua especialidade, trazendo muito fogo, churrasco, sabor e alta gastronomia. Você encontrará, carne de boi, porco, carneiro, frango, peixe, jacaré, em dezenas de preparos especiais, arroz jambalaya, feijão tropeiro, pururuca e muito mais.

Entre os shows, destaque para 2 shows nacionais: a dupla Jeann e Júlio, e do Bruninho Scandalous o sanfoneiro do boteco do ratinho no SBT. E ainda, a dupla Pedro Henrique e Juan, e o acústico somA4.

Serão seis horas de open food (comida liberada), e mais de dez hora de festa, as bebidas são a parte.

E mais, touro mecânico, desossa ao vivo, degustação de cortes especiais, espaço kids, estacionamento gratuito, entre outros.

Os convites são limitados, e você ainda encontra nos mercados do grupo Molini’s, ou diretamente pelo Instagram do evento.

Ragulo, Churrasco & Viola, 30 de março de 2024, sábado de aleluia, no Centro de eventos de Jacarezinho, a partir das 13h.