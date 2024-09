PRE de Siqueira Campos atendeu

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu capotamento em Carlópolis nesta terça-feira, 10, na PR-218.

Um Nissan/March, de Joinville/SC, trafegava pela Rodovia, no sentido de Carlópolis à divisa do Estado com São Paulo. No Km 06 capotou na margem de seu sentido de tráfego.

O motorista e a passageira tiveram ferimentos, sendo hospitalizados.