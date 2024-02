Norte Pioneiro em evento de Educação em Foz do Iguaçu

Seminário com mais de 2 mil diretores da rede para ampliar integração

Diretores de colégios estaduais dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz estão em Foz do Iguaçu no primeiro Seminário dos Diretores com Foco na Aprendizagem de 2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). O evento acontece até esta sexta-feira (23), em Foz do Iguaçu, no Oeste.

Ele oferece oficinas e palestras direcionadas aos diretores da rede estadual, com foco no planejamento pedagógico para o primeiro semestre letivo. Ao todo, participam do seminário mais de 2 mil profissionais da educação de todas as regiões do Estado.