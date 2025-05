Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna dos jornalistas Zé Beto e Valdir Amaral

Destaque

Com 19 municípios de abrangência e mais 23 municípios com postos de atendimento, Ana Cristina Molina vem se destacando como Chefe Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, sediada em Jacarezinho. Ela fez visita de cortesia recentemente no Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

É casada com Fábio Neia Martini há dez anos. Ele é reitor da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná).

Audiência da morte de vereador

Iniciou nesta semana a fase final na Vara Criminal de Wenceslau Braz de um fato de repercussão nacional. A audiência de instrução do processo que apura o assassinato ocorrido em Santana do Itararé do vereador eleito da vizinha cidade de Salto do Itararé, João Domiciano Neto, de 67 anos.

Trata-se de caso, divulgado e detalhado em primazia pelo Npdiario, que teve repercussão nacional, com o assassinato de João Garré, como era conhecido, em novembro de 2024. O crime, classificado pelo Ministério Público como uma “execução política premeditada” ferveu a cena política-policial na ocasião e agora novamente desperta curiosidade popular.

Os réus, Odair José Carvalho da Silva, conhecido como “Nenê da Ambulância”, e seu filho Douglas Carvalho da Silva, o “Douglas Cowboy”, estão encarcerados preventivamente na Penitenciária Estadual de Piraquara, município distante 27 km de Curitiba.

De acordo com a denúncia, pai e filho teriam encomendado o homicídio após Odair perder a eleição municipal por uma diferença de apenas quatro votos para a vítima. Assim, seria depois empossado como edil, o que obviamente não aconteceu devido o falecimento.

Na audiência, Douglas assumiu a culpa e disse que o pai não teve nenhuma participação.

Veja os detalhes do crime aqui: https://npdiario.com.br/capa/audiencia-foca-morte-de-vereador-do-norte-pioneiro-videos/

Multas nas Queimadas

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou os resultados de uma nova ação de fiscalização contra queimadas florestais no Paraná. Técnicos do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação do Instituto identificaram 478 hectares de áreas de vegetação danificadas por fogo em quatro fazendas de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

Multas II

Deste total, o equivalente a cerca de 500 campos de futebol, 51,1 hectares estavam localizados em Áreas de Preservação Permanente (APP) e 17,2 hectares em áreas de reserva legal, agravantes para o crime ambiental. Ao todo foram emitidos dez Autos de Infração Ambiental (AIA), com a aplicação de R$ 7.418.500,00 em multas.

Violência nas Escolas

A deputada paranaense Luísa Canziani (foto de capa) propôs um projeto para combater a violência nas escolas. A medida busca criar políticas públicas específicas para a prevenção de agressões no ambiente educacional. O projeto inclui ações de capacitação para professores e apoio psicológico para alunos. A proposta foi bem recebida por educadores e especialistas em segurança. A expectativa é reduzir os casos de violência e garantir um ambiente mais seguro nas instituições de ensino.

Aprovado

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), chegou aos 100 dias de governo com uma aprovação de 72,8%, conforme pesquisa do instituto Visão Intelligence. O instituto também mediu a aprovação do governador Ratinho Junior (PSD) e do presidente Lula (PT) junto aos londrinenses. Ratinho Junior tem aprovação de 78,30% e o petista de apenas 28%. O instituto Visão Intelligence entrevistou 600 eleitores entre os dias 14 e 16 de abril. A margem de erro é de 4,1% para mais ou para menos e a pesquisa tem um grau de confiança de 95%.

LDO em Julho

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa confirmou que a LDO de 2026 será votada até 17 de julho. A proposta, que define diretrizes para o orçamento estadual, já está em análise. A expectativa é que as prioridades sejam saúde, segurança e infraestrutura. A votação será realizada antes do recesso parlamentar. O orçamento para o ano que vem já está estimado em R$ 82,9 bilhões.

Protagonismo

O deputado Pedro Lupion (PP) destacou o protagonismo do governo Gil Martins (Republicanos) em Santo Antônio da Platina e confirmou apoio à criação de um Centro de Atendimento ao Autismo. Outro destaque foi o projeto do primeiro anel viário de mobilidade elétrica do Brasil, que ligará Santo Antônio da Platina a Curitiba e Londrina. A proposta anunciada pelo chefe do executivo coloca o município como referência nacional em tecnologia sustentável e soluções para o futuro urbano.

Repasse Ampliado

A Assembleia Legislativa aprovou mudanças na legislação que regula os repasses de recursos aos municípios atingidos por desastres. Agora, além de ações de resposta e recuperação, os recursos também poderão ser utilizados em ações de prevenção, mitigação e preparação. A nova legislação inclui desastres tecnológicos e poluição ambiental, ampliando o escopo de atuação do Estado.

Centro do Idoso

A prefeita de Quatiguá, Izilda Rodrigues (PL) recebeu a secretária Leandre Dal Ponte (Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa) que está trabalhando para viabilizar a implantação de um Centro de Idosos. “A construção de um Centro de Idosos será um marco na nossa história social. Aproveito também para agradecer ao deputado Romanelli e ao governador Ratinho Júnior”, disse.

Regularização

O prazo final para regularização do título de eleitor termina no dia 19 de maio. A medida afeta eleitores que precisam atualizar informações ou corrigir dados. A regularização é obrigatória para quem pretende votar nas eleições gerais. O processo pode ser feito online ou nas zonas eleitorais de cada município. Eleitores com pendências devem agir rapidamente para evitar problemas futuros.

Infraestrutura

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse que a reforma da ponte sobre o rio Paranapanema, entre Sertaneja (Norte Pioneiro) e Assis (SP) deve ser entregue nos próximos dois meses. A ponte está recebendo os reparos das lajes de concreto do tabuleiro, além da recuperação dos berços das juntas de dilatação e substituição das juntas de dilatação existentes, e também da pintura da mesoestrutura. O investimento é de R$ 2 milhões.

Pavimentação

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) acompanhou o início da pavimentação com pedra poliédrica na Vila Rural em Jacarezinho. Com 3,2 km e investimento superior a R$ 1 milhão, a obra vai melhorar a mobilidade local, facilitar o escoamento da produção rural, valorizar os imóveis e garantir mais conforto para os moradores.

Situação

Os presidentes da Amunorpi, prefeito de Jaboti, Regis Willian (PSD), e do Cisnorpi, prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), entregaram no Ministério Público documentos que comprovam a grave situação e os descasos nos atendimentos da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

A ação representa um importante passo em defesa da saúde pública e da população de toda a região atendida pela instituição. O objetivo é garantir que providências urgentes sejam tomadas para assegurar atendimento digno e de qualidade aos pacientes.

Cisnorpi

Palhares também comandou reunião do Cisnorpi e da 19ª Regional de Saúde, com secretários municipais de saúde que integram o consórcio. O encontro tratou do acolhimento do CER (Centro Especializado em Reabilitação) e da Judicialização das Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Os secretários de saúde reforçaram o compromisso de fortalecer a rede de apoio e buscar alternativas que ampliem o acesso ao atendimento especializado. O Cisnorpi já estuda novas parcerias e métodos para expandir o projeto para outros municípios consorciados, visando atender a demanda crescente e oferecer um acolhimento digno e eficiente.

Turismo Religioso

A presidente da Atunorpi, Mara Melo, se reuniu com o diretor da Rota do Rosário, padre Anderson, para alinhar a atuação da Associação no IX Simpósio de Turismo Religioso da Rota do Rosário. O evento está marcado para o dia 13 de setembro em Bandeirantes. O encontro faz parte da agenda de eventos do Norte Pioneiro, reunindo fiéis e visitantes de toda a região.

Uenp na Faubai

Representantes da Uenp participaram da 37ª edição da Conferência Anual da Faubai em Brasília que reuniu mais de 600 participantes de 27 países. O coordenador de Relações Internacionais da Uenp, Fábio Senefonte, destacou a importância da presença da instituição no evento. “Na Faubai, pudemos articular parcerias com o Conselho Britânico, Associação Americana de Universidades e com as Embaixadas da Austrália e Nova Zelândia”, disse.

Semana do Porco Crioulo

A Assembleia Legislativa realiza a exposição da Semana do Porco Crioulo: Da Tradição à Mesa Paranaense. A ação faz parte da programação oficial da Semana Estadual dos Porcos Crioulos, instituída por lei, e é promovida anualmente na terceira semana de maio, conforme o calendário oficial de eventos do Estado. Além da exposição na Assembleia, a programação técnica da Semana contará com eventos na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e na Universidade Federal do Paraná (UFPR).