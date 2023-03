Soja: Norte Pioneiro já colheu 15% dos 175 mil hectares plantados

Produtividade variando entre 150 e 200 sacas por alqueire

Houve uma “trégua” nas chuvas e o trabalho de colheita da soja teve um avanço considerável no Norte Pioneiro. No entanto, o tempo voltou a ficar instável, com ocorrência de chuvas esparsas na região.

A elevada umidade desde o início da colheita vem preocupação por conta da qualidade dos grãos colhidos e com a curta janela de semeadura do milho da segunda safra.

“Cerca de 15% das lavouras de soja foram colhidas, com produtividade variando entre 150 e 200 sacas por alqueire, mas os grãos apresentam elevado teor de umidade”, conforme informou neste domingo, dia 12, Fernando Emmanuel, chefe regional da Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento) de Jacarezinho.

Foram 175 mil hectares plantados.

Todas as áreas se encontram em estado de maturação, sendo 90% com boa previsão de colheita e 10% com previsão média de colheita. Não há lavouras em estado ruim.

Pode haver redução da área de milho safrinha pelo atraso da colheita da soja e consequentemente da semeadura do milho. Aumenta o risco desta lavoura de inverno.

Os sojicultores paranaenses poderão produzir, em uma área de 5,76 milhões de hectares, aproximadamente 20,89 milhões de toneladas de soja nesta primeira safra 2022/2023. Esse volume, se confirmado, será o maior da história no Paraná. As informações são da Previsão Subjetiva de Safra divulgada pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), relativa ao mês de fevereiro.

As expectativas para a cultura da soja representam um aumento de 70% no volume de produção comparativamente à safra 2021/2022, quando foram produzidas 12,31 milhões de toneladas. A colheita do grão avançou para 17% da área nesta semana, e 85% das lavouras se encontram em boas condições, 12% em condições medianas e 3% em condições ruins.

Somando-se a primeira e a segunda safra, o Paraná deve produzir 41,07 milhões de toneladas de grãos (todas as culturas) no ciclo 2022/2023. Apesar do atraso no plantio e, consequentemente, na colheita dos principais grãos, como soja e milho, os agricultores paranaenses podem ter um bom resultado.

PREÇO – A área estimada para esta safra, de 5,76 milhões de hectares, é 1,5% maior que a do ciclo 2021/2022.

Nesse cenário de maior produção, observou-se uma pressão maior nos preços, segundo o Deral. Em fevereiro, o preço médio pago aos produtores pela saca de 60 kg foi de R$ 158,14, o menor dos últimos 12 meses, e 14% menor que o registrado em fevereiro de 2022.