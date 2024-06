Norte Pioneiro na Expo CAFÉ Chile

Consultor discute estratégias de promoção turística

Recentemente o consultor de novos negócios Welington Bergamaschi se reuniu com o embaixador do Brasil no Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco, na embaixada brasileira em Santiago. O encontro teve como objetivo principal discutir formas de fortalecer o turismo brasileiro, com ênfase no Norte Pioneiro, além de promover os renomados cafés especiais da região.

Durante a reunião, Bergamaschi e o embaixador Paulo Roberto exploraram estratégias para destacar o Brasil como um destino turístico privilegiado no Chile. O Norte Pioneiro do Paraná, reconhecido por suas paisagens deslumbrantes e rica cultura, foi um dos principais focos da conversa. A região, que combina natureza exuberante com um rico patrimônio histórico, apresenta grande potencial para atrair turistas chilenos em busca de novas experiências.

“O Norte Pioneiro é uma joia ainda pouco explorada no turismo internacional. Nossa intenção é mostrar aos chilenos todas as belezas e possibilidades que a região oferece, desde o ecoturismo até a imersão cultural”, ressaltou Welington Bergamaschi.

Outro tópico relevante abordado na reunião foi a participação dos cafés especiais do NP na Expo Café Chile 2024 assim como o turismo regional. Convidados pelo Itamaraty, os produtores da região terão a oportunidade de exibir seus produtos de alta qualidade, reconhecidos mundialmente por seus sabores únicos e técnicas de produção sustentáveis.

“O convite do Itamaraty para participarmos da Expo Café Chile 2024 é um reconhecimento da qualidade e do potencial dos nossos cafés especiais. Estamos ansiosos para mostrar aos chilenos e ao mundo todo o trabalho e dedicação que envolvem a produção dos nossos grãos”, afirmou Bergamaschi.

A visita de Welington Bergamaschi ao embaixador Paulo Roberto também serviu para estreitar os laços entre Brasil e Chile, fomentando uma cooperação ainda mais estreita entre os dois países. A promoção do turismo e dos produtos brasileiros no exterior não apenas impulsiona a economia local, mas também fortalece a imagem do Brasil como um destino de excelência.

“A colaboração entre nossas nações é fundamental para o crescimento mútuo. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que promovam o intercâmbio cultural e econômico, beneficiando tanto brasileiros quanto chilenos”, concluiu o embaixador Paulo Roberto.

Com grandes expectativas para a Expo Café Chile 2024, os produtores de café do Norte Pioneiro do Paraná se preparam para representar o Brasil com excelência. O evento promete ser uma vitrine internacional para os produtos da região, destacando sua qualidade e sustentabilidade.

A participação na feira é vista como uma oportunidade única para expandir mercados e consolidar a reputação dos cafés especiais do Norte Pioneiro do Paraná no cenário global.

O Norte Pioneiro do Paraná não é apenas um celeiro de cafés especiais, mas também um exemplo de empoderamento feminino no campo. As mulheres do bairro Matão, no município de Tomazina, e do bairro Lavrinha, em Pinhalão, têm se destacado na produção de cafés com identificação geográfica, conquistando reconhecimento nacional e internacional.

A identificação geográfica é uma certificação que assegura a procedência e a qualidade dos cafés produzidos em uma determinada região. Para as mulheres do Matão e da Lavrinha, este selo representa mais do que um reconhecimento de mercado; é uma validação do esforço, da tradição e do compromisso com a excelência.

“A identificação geográfica é um marco para nós, pois garante que nosso café é reconhecido pela sua origem e qualidade. É um orgulho saber que o trabalho das mulheres do Matão e da Lavrinha está sendo valorizado e que nossos produtos estão ganhando espaço no mercado internacional”, afirma Nira Souza, produtora de Tomazina.

O reconhecimento dos cafés com identificação geográfica dessas regiões tem impulsionado a presença dos produtos em feiras e eventos internacionais. A Expo Café Chile 2024 será uma vitrine para essas mulheres, que terão a oportunidade de apresentar seus cafés para um público global, destacando a qualidade e a singularidade dos grãos paranaenses.

“Participar da Expo Café Chile 2024 é uma oportunidade única para mostrarmos o valor do nosso trabalho. Estamos ansiosas para compartilhar nossos cafés e nossa história com o mundo, e essa visibilidade é fundamental para ampliarmos nossos horizontes”, comenta Rafaela Mazzottini, produtora do café Ouro do Norte de Pinhalão.

Jonas Aparecido da Silva também proprietário e produtor dos cafés Ouro do Norte de Pinhalão destacou a importância das parcerias. Segundo ele, o apoio da Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (ACENPP) e do SEBRAE de Jacarezinho, com o consultor Odemir Capello, têm desempenhado um papel crucial nesse processo.

A região conquistou a Indicação Geográfica (IG), dos cafés do norte pioneiro (o primeiro do Estado a receber a Indicação Geográfica), o que trouxe visibilidade nacional e internacional e refletiu no aumento da renda dos produtores. “A Indicação Geográfica certifica que temos um terroir único e diferente de todo o Brasil. As pessoas pagam pela qualidade, rastreabilidade e pelo processo cuidadoso na produção”, explica o produtor de Pinhalão.

Em Santo Antônio da Platina, o grupo Dois Irmãos de Torrefação de Cafés, do proprietário Silvio Alves, está a todo vapor em seus preparativos para participar, pela primeira vez, da Expo Café Chile 2024. Este evento internacional será uma vitrine para apresentar a excelência dos seus cafés ao mundo.

O grupo Dois Irmãos de Torrefação de Cafés é conhecido por sua dedicação à qualidade e ao sabor inigualável de seus grãos. Combinando técnicas tradicionais de torrefação com inovações modernas, a empresa tem se destacado no cenário brasileiro e agora se prepara para conquistar o mercado internacional.

“Participar da Expo Café Chile 2024 é uma grande oportunidade para mostrarmos a qualidade dos nossos cafés. Estamos orgulhosos do que construímos até aqui e ansiosos para compartilhar nossa paixão pelo café com o mundo”, comenta Silvio Alves, um dos proprietários.

Os preparativos para a Expo Café Chile 2024 envolvem uma série de iniciativas para garantir que a apresentação dos cafés seja impecável. Desde a seleção rigorosa dos grãos até a preparação de materiais promocionais e a logística de transporte, cada detalhe está sendo cuidadosamente planejado.

“Nós estamos focados em cada etapa do processo para garantir que nossos cafés cheguem ao Chile com a mesma qualidade e frescor que temos aqui. Queremos que os visitantes da feira experimentem o verdadeiro sabor do Norte Pioneiro do Paraná”, explica Alves.

Além das iniciativas ligadas ao café, o Norte Pioneiro do Paraná possui diversas atrações turísticas, como a Rota do Rosário, Angra Doce e a Rota do Café. Estas rotas oferecem experiências únicas que combinam turismo religioso, ecoturismo e a rica tradição cafeeira da região, proporcionando aos visitantes uma imersão completa na cultura e nas belezas naturais do Paraná.

O Norte Pioneiro do Paraná é uma região rica em belezas naturais, história e cultura. Três importantes rotas turísticas – a Rota do Rosário, Angra Doce e a Rota do Café – destacam-se como atrativos que encantam visitantes de todas as partes.

A Rota do Rosário é um roteiro religioso que atravessa diversas cidades do Norte Pioneiro do Paraná, destacando-se por seus santuários e igrejas históricas. Este percurso é um convite à espiritualidade e ao encontro com a fé, proporcionando momentos de reflexão e devoção.

Angra Doce é um verdadeiro paraíso natural, abrangendo áreas do Paraná e São Paulo. A região oferece paisagens deslumbrantes com lagos, cachoeiras e uma rica biodiversidade. É o destino ideal para quem busca ecoturismo e aventura, com atividades como trilhas, passeios de barco e observação de aves.

A Rota do Café é uma jornada pelos aromas e sabores dos melhores cafés do Norte Pioneiro do Paraná. Este roteiro leva os visitantes a conhecerem as fazendas produtoras, participarem de degustações e aprenderem sobre o processo de cultivo e produção dos grãos. É uma experiência que une gastronomia, cultura e história.

O Norte Pioneiro do Paraná é uma região com enorme potencial turístico e cultural. A promoção de suas rotas turísticas e a participação em eventos internacionais, como a Expo Café Chile 2024, são passos importantes para fortalecer a imagem da região e atrair visitantes de todo o mundo. Com dedicação, inovação e sustentabilidade, o Norte Pioneiro do Paraná continua a se destacar como um destino de excelência, oferecendo experiências únicas e inesquecíveis.