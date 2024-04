NORTE PIONEIRO no Campeonato Regional de TAEKWONDO 2024

Promovido na cidade de Cambé



Nesse fim de semana, a Equipe Gilberto Taekwondo participou do 39º Regional Norte e Noroeste de Taekwondo na cidade de Cambé.

Essa edição contou com 383 participantes, 30 equipes de 17 cidades da região Norte e Noroeste do estado. A escola contou com 24 atletas de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ribeirão do Pinhal nas categorias de Poomsae (formas) e Kiurigui (luta):

Gilberto Oliveira 🥇🥇

Ana Luiza Baião de Souza 🥇🥇

Benjamim Domingues Naide 🥇

Gabriel Ragazzi Dela Coleta🥇

Samuel Boss Vieira🥈🥉

Maria Eduarda Sayumi Sato 🥇🥇🥈

Mateus Nespoli🥈🥇

João Henrique Naide 🥈

Lucas de Oliveira Carneiro🥇

Kauan Gabriel Mugnaini Ferrari 🥈

Kauanne Mugnaini Ferrari🥈

Pedro Ogawa Vivian🥈

Julio Cesar Borba🥇

Giovanna Borges 🥇

Pedro Lucca 🥈

Laura Vitória Machado🥈

Anny Rodrigues Barreto🥉

Vicente Lupion🥈

Andriel Delfine🥇

Participação:

Joao Guilherme Casa Grande 🎖️

Bernardo Damas🎖️

Joao Pedro Lupion🎖️

Anna Luísa Gomes Cardoso🎖️

Samuel Costa 🎖️

Equipe Técnica:

Ms. Gilberto Oliveira – Head Coach

Prof. Andreyck Delfone – Coach

Prof. Leonardo Rodrigues – Coach

Com esse resultado, conquistaram a 5º colocação no quadro geral de medalhas. A Equipe parabeniza aos técnicos @andreyckd e @leo.q.rodrigues pelo trabalho brilhante, bem como à Federação Paranaense de Taekwondo e equipe de eventos pela competição, e ao Presidente Ricardo Zimmer e ao Vice-presidente Mestre Madureira pelo desenvolvimento do Taekwondo no Estado.

Agradeceu também ao Mestre André Almeida e Equipe pela calorosa recepção. E agradecimento especial a todos os atletas pelo empenho, aos familiares pela confiança, a todos os amigos pela torcida, Vice-Prefeita de Jacarezinho Patrícia e ao Secretario Alex pelo transporte dos atletas. Por fim, ao NP Diário pelo espaço é sempre divulgar o trabalho dos atletas.