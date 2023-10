Norte Pioneiro no Congresso Nacional de Mulheres do Agro

Paraná levou a maior caravana do país à São Paulo

Exclusivo: Um grupo de 150 produtoras rurais paranaenses marcou presença no Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio (CNMA), que aconteceu nesta semana, em São Paulo.

A delegação do PR foi a maior caravana do Brasil a participar do evento, representando a Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF) e as 76 comissões locais espalhadas pelo estado.

A administradora e produtora rural, Ligia Franco de Medeiros Buso, de Santo Antônio da Platina, atualmente faz a gestão da empresa rural da família, e motivada pela pecuária, coordena o comitê regional de pecuária da Federação da Agricultura. Portanto, uma integrante ativa do sindicalismo , w coordenadora estadual da Comissão de Mulheres para a região.

Platinenses também presentes: Edna Reis, Gisele Mendes Pedroza, Susanne Reich Ramos, Simone Valério e Monise Rennó.

Da comitiva de Lígia, de Ribeirão do Pinhal, Simone Santos, Juliana Rachid e Rosivani, Amanda Panichi, de Jacarezinho; Bárbara Frederico Magro, Luciany Lovato Bodnar e Mara Cesário Pereira Kalinowski, de Londrina.

Segundo Lisiane Czech, coordenadora da CEMF e vice-presidente da FAEP, o congresso contribuiu diretamente com uma das metas da comissão, que é ampliar a visão de negócios da mulher do agro.

A coordenadora da CEMF destacou a relevância do Paraná quando se trata de desenvolvimento agropecuário e, principalmente, uma agricultura mais sustentável. Esse é, inclusive, o tema do CNMA deste ano: “Dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade: a marca brasileira”. O evento, na sua 8ª edição, reuniu mais de 3 mil mulheres de todas as regiões do Brasil, ampliando a troca de experiências e dando espaço ao protagonismo feminino no campo.

A programação incluiu temas em alta no agronegócio brasileiro, como liderança, sucessão, tecnologia, gestão moderna e ESG (sigla em inglês para designar boas práticas ambientais, sociais e de governança), além de assuntos relacionados ao autoconhecimento da mulher, como saúde física e mental.

6º Prêmio Mulheres do Agro – No primeiro dia, um dos pontos altos do evento foi o 6º Prêmio Mulheres do Agro, promovido pela alemã Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio.

Nesta edição, o Paraná teve duas conquistas: 3º lugar na categoria pequena propriedade, com a produtora Alessandra Barth, de Ipiranga, nos Campos Gerais; e 1º lugar na categoria grande propriedade, e Flávia Saldanha Rodrigues, de Jacarezinho (foto de blusa branca), no Norte Pioneiro. Ela é dona da tradicional Fazenda Califórnia.

A premiação condecora exemplos concretos de liderança feminina do agronegócio, contribuindo para que a atuação da mulher seja reconhecida e fortalecida no setor rural de todo o Brasil.

Reportagem: Npdiario e Bruna Fioroni/FAEP

Veja também:

https://npdiario.com.br/economia/sucesso-no-encontro-das-mulheres-do-agro-em-santo-antonio-da-platina/