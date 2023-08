Norte Pioneiro tem saldo positivo com Novas Empresas

Dados da Junta Comercial do Paraná

O Norte Pioneiro apresentou saldo positivo de 1.835 novas empresas no primeiro semestre de 2023. Foram 4.511 empreendimentos abertos no período e 2.676 baixas. Os dados são da Junta Comercial do Paraná (Jucepar).

As três cidades com o maior saldo são Santo Antônio da Platina (170), Siqueira Campos (164) e Cornélio Procópio (161). Os setores que lideraram a abertura de novas empresas são comércio, reparação de veículos e motocicletas, com saldo de 414; construção (192); e indústrias de transformação (158).

PARANÁ – O Paraná registrou saldo positivo de 66.243 empresas nos primeiros seis meses deste ano, diferença relativa a 145.890 aberturas e 79.647 baixas. O Estado tem 1,58 milhão de empresas ativas.

A Junta Comercial do Paraná alcançou em abril deste ano um novo recorde no tempo médio para registro da empresa, que foi de 11 horas e 16 minutos. Naquele mês, o Estado obteve o 4º melhor tempo no País, com um movimento de 4.958 processos no período.