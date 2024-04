CAIXA Econômica concluída em Santo Antônio da Platina

Mudança prevista para as próximas semanas

A tradicional agência 0405 da Caixa Econômica Federal de Santo Antônio da Platina permanece movimentada e ativa na rua Marechal Deodoro, no centro. Só que mudará de sede em 2024. É que o novo imóvel que estava em construção na mesma rua na esquina com a Benedito Lúcio Machado ficou pronto.

O gerente-geral, Fernando Cavalcante (foto), confirmou a informação ao Npdiario e enfatizou que a nova unidade oferecerá mais conforto aos correntistas e público em geral, além de melhorar a oferta de vagas nos estacionamentos do entorno. Deverá ser aberta nas próximas semanas, faltando transferência de mobiliário, decoração e outros detalhes.

Ainda não se sabe qual segmento terá o futuro comercial onde hoje funciona a CEF platinense, mas o imóvel que está sendo erguido foi comprado do cirurgião-dentista Amílcar Fernandes Neto. O preço não foi revelado por razões compreensíveis e a metragem, segundo a reportagem apurou, de 924 metros quadrados.

A construtora que venceu a concorrência foi a Dotto, de Maringá. Os responsáveis técnico e de projeto os engenheiros Paulo Rogério Dotto e Giovanne dos Santos.

As novas aberturas fazem parte de um planejamento da Caixa de criar 75 novas unidades, 20 delas especializadas no agronegócio, em todo o país.

Essa expansão visa aumentar a capilaridade do banco e com a ampliação de sua rede de atendimento, a Caixa beneficiará cerca de 18 milhões de brasileiros.

