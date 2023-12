Novo juiz TITULAR da Vara do TRABALHO de S. Antônio da Platina

Ele assumirá função no próximo dia oito de janeiro

Exclusivo: Novidade na área jurídica do Norte Pioneiro: O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região empossou o magistrado Roberto Dala Barba Filho (fotos sozinho e com colegas) como novo titular da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina.

A recente cerimônia ocorreu no Plenário Alcides Nunes Guimarães, na sede do TRT-PR em Curitiba.

Com data de instalação em 31 de março de 2006, a VT de Santo Antônio da Platina tem um acervo de 1.227 processos, tendo recebido 702 novos casos em 2023. As maiores reclamadas são empresas estatais.

Na mesma solenidade, foi dada posseara as juízas Michele Lermen Scottá e Samanta Alves Roder e ao juiz Everton Gonçalves Dutra, respectivamente titulares das seguintes unidades: 1ª Vara do Trabalho de Umuarama, Dois Vizinhos e Cianorte.

A solenidade foi presidida pelo presidente do TRT-PR, desembargador Célio Horst Waldraff, e contou com a presença de representantes da magistratura, da advocacia e do Ministério Público do Trabalho, além de servidores e familiares dos magistrados. Desembargador Célio fez uma exaltação da função do magistrado durante a cerimônia. “O juiz tem uma aversão existencial à injustiça. Nós sabemos que o mundo, frequentemente, não é justo. A vida, frequentemente, é injusta. Mas, ainda sim, nós nos rebelamos contra essa conjuração de elementos e tentamos compartilhar essa nossa angústia com nossos semelhantes distribuindo-lhes Justiça”.

Santo Antônio da Platina – O Juiz Roberto Dala Barba Filho é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ocupou o cargo de presidente da AMATRA-IX na gestão 2020-2022. Iniciou sua trajetória na Justiça do Trabalho do Paraná como servidor em 2003, inicialmente como técnico e depois como analista judiciário. Foi empossado como Juiz do Trabalho Substituto em 2009. Promovido por merecimento, assume a titularidade da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina.

A posse teve a presença do vice-presidente do Tribunal, desembargador Marco Antônio Vianna Mansur; o corregedor regional, desembargador Benedito Xavier da Silva; o ouvidor, desembargador Arnor Lima Neto; os desembargadores Arion Mazurkevic e Edmilson Antonio de Lima; o ex-presidente do TRT-PR Dirceu Pinto Junior; o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região (MPT-PR), Alberto Emiliano de Oliveira Neto; a conselheira da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região (Amatra-IX), Hilda Maria Brzezinski da Cunha Nogueira; e o vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná (AATPR), Roberto Pontes Cardoso Junior.