Banda Lobex animará o evento

No dia 03 de agosto (próximo sábado) ocorrerá o Baile do Rubi, na Luz de Lua, organizada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) subseção de Santo Antônio da Platina.

O presidente, Ailson Levatt confirmou a iniciativa.

Será open food e open bar, contando com a atração da Banda Lobex.

O início será às 20h30m.