Turismo: Opções de hospedagem no NP

Belezas naturais, cultura e segurança atraem visitantes

O Norte Pioneiro do Paraná é uma região rica em belezas naturais, cultura e história, tornando-se um destino turístico promissor. Com suas paisagens exuberantes, que incluem represas, rios, montanhas e vegetação preservada, a região atrai turistas em busca de momentos de descanso, lazer, aventura e contato com a natureza.

A hospedagem desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do turismo no Norte Pioneiro. A disponibilidade de opções de hospedagem de qualidade é essencial para atrair turistas e proporcionar uma experiência completa e agradável. A região conta com uma variedade de estabelecimentos hoteleiros, resorts, pousadas e hotéis-fazenda, que atendem às diferentes demandas dos visitantes.

A importância da hospedagem está diretamente relacionada à experiência do turista durante sua estadia. Ao oferecer conforto, infraestrutura adequada e serviços de qualidade, os estabelecimentos hoteleiros contribuem para a satisfação dos visitantes, tornando-os mais propensos a retornar e recomendar o destino a outras pessoas. Além disso, a hospedagem bem estruturada possibilita que os turistas explorem os atrativos da região de forma mais tranquila e proveitosa.

Um dos principais destaques é o Tayayá Aqua Resort, um verdadeiro paraíso para toda a família. Localizado em uma região privilegiada e de fácil acesso em Ribeirão Claro, o resort é cercado por águas cristalinas e paisagens deslumbrantes. Com 60 ilhas e 400 quilômetros quadrados de águas cristalinas, o Tayayá oferece uma estrutura náutica completa às margens da represa Chavantes. Além de esportes náuticos, o resort tem atividades diárias para as crianças, garantindo a diversão de toda a família. O compromisso com a sustentabilidade é uma prioridade, com projetos de reflorestamento, uso de energia solar e cuidados especiais com o meio ambiente.

O resort é uma referência em hospedagem e lazer na região, atraindo turistas que desejam vivenciar o melhor do Norte Pioneiro do Paraná.

“É um verdadeiro refúgio paradisíaco em nossa região. Com uma estrutura de excelência e um ambiente deslumbrante, o resort oferece uma experiência única para os visitantes que buscam conforto, tranquilidade e momentos inesquecíveis junto à natureza. É uma das joias do Norte Pioneiro e um grande impulsionador do turismo loca”, destacou o diretor presidente da Atunorpi – Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná, Welington T. Bergamaschi.

Já o Bourbon Cambará Hotel, localizado no coração da cidade, oferece a maior e mais moderna estrutura de hospedagem, gastronomia e eventos da região. Ideal para viagens de lazer ou negócios, o hotel garante conforto e facilidade para o descanso após um longo dia. Sua localização estratégica permite acesso fácil a diversos pontos importantes da cidade, tornando-o uma opção ideal para quem busca comodidade e praticidade.

O Bourbon Cambará Hotel funciona praticamente como um hub. Os turistas ficam hospedados na unidade em Cambará e podem aproveitar e visitar outros municípios próximos e atrativos como turismo náutico e de aventura em Ribeirão Claro, Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes entre outros.

O Aguativa Golf Resort é outra opção de hospedagem única, unindo natureza deslumbrante, conforto e diversão. Localizado em uma área privilegiada de 1,5 milhão de metros quadrados em Cornélio Procópio, o resort encanta com muita natureza, ar puro e um clima agradável o ano todo. Suas comodidades incluem piscinas, estruturas hoteleiras e deliciosos pratos, atendendo famílias, grupos e executivos.

O Daj Resort & Marina também em Ribeirão Claro oferece um atendimento cordial e personalizado em meio à natureza. Com uma estrutura única na região, o resort possui marina própria, tornando-se uma excelente opção para os amantes de atividades náuticas. Com suítes espaçosas e requintadas, o conforto é garantido para uma experiência inesquecível.

Essas hospedagens de qualidade no Norte Pioneiro contribuem significativamente para o fortalecimento do turismo na região, gerando renda e trabalho, além de oferecerem momentos memoráveis para os visitantes que buscam vivenciar a beleza e as maravilhas naturais do local.

A Atunorpi – Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná – é uma instituição que tem como objetivo fortalecer o turismo na região do Norte Pioneiro, com destaque para atrativos como Angra Doce, Rota do Rosário e Rota do Café. Representada pelo seu diretor presidente, Welington T. Bergamaschi, a Atunorpi tem atuado de forma incansável para impulsionar o turismo na região e promover o desenvolvimento local.