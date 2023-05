Operação apreende até chicletes com maconha (vídeos)

Droga é mais “potente” que a traficada no Brasil

Equipes do 2º BPM e Polícia Rodoviária Estadual nesta semana realizaram grande apreensão de produtos oriundos de contrabando e descaminho. A abordagem se deu na PR-855, contorno de Bandeirantes e contou com o Canil do BPRV.

O cão Arius vistoriou bagagens em ônibus da Viação Catarinense linha Maringá/São Paulo.

Como resultado, encontrou-se com passageiro (que foi preso) 276 caixas de cigarros eletrônicos com princípio ativo de maconha, THCP (maconha potencializada), totalizando 1.664 unidades, avaliadas em aproximadamente 490 mil reais. Além desses produtos contrabandeados, também houve apreensão de produtos como substâncias pré-treino, termogênicos, receptores de canais de TV, perfumes, celulares e vinhos, perfumes etc.

O curioso é que ainda havia 79 caixas de goma de mascar marca Hywaze misturada com essência de maconha (foto principal e vídeos). O “produto” é produzido nos Estados Unidos.

Todos os proprietários identificados foram conduzidos à autoridade judiciária local e os produtos encaminhados ao deposito da Receita Federal de Londrina.

A PR-855 é uma rodovia de acesso, que também se denomina Contorno Rodoviário de Bandeirantes, com extensão de 8,1 quilômetros, totalmente pavimentados. O primeiro trecho se inicia na BR-369(saída para Andirá) e se estende por 2,9 quilômetros até o entroncamento com a PR-436.

