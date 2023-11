Operação apreende dois adolescentes

Um deles tinha saído do Cense no mesmo dia do roubo

Em ação policial conjunta das Polícias Civil e Militar platinenses foi realizada a identificação de dois menores envolvidos em ato infracional de roubo ocorrido na noite do dia 31/10 num estabelecimento comercial da Vila Rica, quando estavam armados e renderam as vítimas subtraindo celulares, joias, dinheiro e motocicleta.

Após troca de informações entre os policiais, os envolvidos foram identificados e o delegado representou pela internação, que teve concordância pelo Ministério Público e autorizada pelo juízo da Vara da Infância e Juventude.

Um deles, de 17 anos, foi apreendido na residência de seu avô no bairro Aparecidinho III. Já o outro, também com 17 anos, foi apreendido na manhã de hoje no centro da cidade.

Os dois são conhecidos por praticarem vários atos infracionais graves e um deles inclusive tinha sido liberado do Cense (Centro de Sócio-educação) no mesmo dia do roubo.