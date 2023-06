Operação combate o crime em Jacarezinho

Dez mandados de busca e apreensão cumpridos

Foi realizada na manhã desta quinta-feira, 22, uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas em Jacarezinho.

A Polícia Civil (12a. Subdivisão) solicitou ao Poder Judiciário dez mandados de busca e apreensão. Vários endereços foram checados no município. A ação de campo foi cumprida por policiais civis e militares. Foram aprendidos, ato todo, duas armas de fogo, vários invólucros com cocaína, porções de crack e maconha. Além disso, foram arrecadados caderno de anotações sobre contabilidade do tráfico e aparelhos celulares. Cinco pessoas foram presas e encaminhadas ao Deppen. De acordo com a Polícia Civil, as investigações terão prosseguimento.