Operação conjunta cumpre Mandado

Outros dois presos por tráfico de drogas

Na tarde desta segunda-feira (11), foi realizada operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar para cumprimento de mandado de prisão expedido contra suspeito por ter praticado roubo com emprego de arma de fogo no dia 01/09/2023, em uma residência da Vila Rica, local onde foram subtraídas joias, dinheiro e celulares.

O suspeito do roubo, um homem (23 anos), foi identificado e preso em sua residência, no bairro Santa Efigênia. No local, onde também haviam denúncias de tráfico de drogas, foram presos em flagrante outros dois homens (20 e 21 anos) e apreendidos balança de precisão, 8,5g de cocaína, 2 pedras de crack pesando 0,5g, caderno de anotação de tráfico, faca para separar drogas e embalagens usadas acondicionar drogas.

Os mandados foram representados pelo delegado, com concordância do Ministério Público e autorização do juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

Todos foram presos em flagrante e encaminhados à Cadeia Pública de Andirá.