Ação conjunta prende dois em CARLÓPOLIS

Acusados de tráfico de drogas e receptação

Operação Conjunta das Polícias Militar e Civil ocorreu na tarde desta quinta-feira (26) e contou com a participação de policiais da ROTAM e da Delegacia de Polícia de Carlópolis.

Deram cumprimento a mandados de busca e apreensão em decorrência de investigações relacionadas ao tráfico de drogas na cidade. Durante a abordagem na residência, foram apreendidas réplicas de pistola, 1,8 g de crack, 1 g de cocaína, R$ 820,00, embalagens, 05 celulares, caderno de anotações de tráfico, balança de precisão, 03 televisores, 01 tablet e duas correntes.

Os moradores, dois homens, foram abordados no centro da cidade. Com um deles, encontradas uma pedra de crack, duas buchas de maconha e R$ 800,00. Assim, foram presos em flagrante e encaminhados à Cadeia Pública de Carlópolis. A Polícia Civil continuará as investigações.