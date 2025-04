Operação conjunta prende um homem

Participação do platinense major Corsini

Na quinta-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná deu continuidade à Operação Força Total Brasil VII, na Rodovia PR-451, em Grandes Rios, no Vale do Ivaí.

Trata-se de uma ação integrada entre as Equipes Rádio patrulha, Agência Local de Inteligência da PM, Polícia Federal e Receita Federal. A ação resultou na prisão de um homem de 38 anos, suspeito da prática do crime de contrabando, no município de Grandes Rios.

O elemento estava conduzindo um Caminhão semi-reboque Mercedez-Benz, carregado com aproximadamente 600 caixas de cigarros oriundos do Paraguai. Segundo o autor, os ilícitos tinham como destino o Estado de São Paulo.

O detido, o caminhão e a carga apreendida foram encaminhados a Delegacia da Policia Federal em Londrina.

A iniciativa teve a participação do platinense major Marciano Corsini, que comandou a 4ª Cia da PM de Santo Antônio da Platina.