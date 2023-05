Operação Impacto faz bloqueios na Divisa Paraná e São Paulo

Incluindo vias não pavimentadas que podem ser utilizadas para transporte de armas

Neste fim de semana, na divisa entre o estado do Paraná e São Paulo, o 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, o 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior/Ourinhos(SP), o 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia – BAEP, a Polícia Rodoviária Federal e os Batalhões de Polícia Rodoviária Estaduais de ambos os Estados, lançaram a “Operação Impacto – Fronteiras e Divisas Integradas”.

Com apoio do Batalhão de Operações Aéreas (PR) e o Águia (SP), a operação visa executar ações de bloqueios rodoviários, em municípios de região de divisa, bem como outras vias não pavimentadas que podem ser utilizadas para o transporte de armas, substâncias entorpecentes, explosivos, agrotóxicos, animais silvestres ou qualquer outro produto que esteja em desacordo com a legislação vigente.

Na região, a operação ocorreu no norte e nordeste do estado do Paraná, em locais de divisa com São Paulo, priorizando a busca em veículos e pessoas, enfatizando a localização de drogas, armas e produtos de contrabando e descaminho. E também ocorre em todo estado do Paraná, em locais de divisas com outros estados e fronteiras COM outros países.

Estiveram no local, o Comandante do 2º CRPM Londrina, Cel. Jefferson Luiz de Souza, o Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti e o Comandante do 31º BPMI – Ourinhos, Ten-Cel. Wagner Duarte Ferreira dos Reis.

O responsável pela operação e Subcomandante do 2º BPM, Major Carlos Ricelle Leal, relatou que o emprego dos efetivos em apoio, atuando de forma integrada pela previsão de horários compatíveis para integração de esforços pontuais, foi em conjunto sob coordenação e a critério dos Comandantes.