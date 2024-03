Operação prende bandido e recupera joias em Carlópolis

Ação ocorreu na manhã desta sexta-feira



A partir de um roubo praticado em 20/02, a Polícia Civil de Carlópolis iniciou as investigações, culminando na apreensão de um adolescente, em flagrante. Em continuação às apurações, os policiais civis identificaram um outro autor do crime, que teria ficado com parte das joias subtraídas da vítima.

Após comprovar a participação deste indivíduo, a PCPR representou pela prisão temporária e busca e apreensão na residência do investigado, sendo a representação deferida pelo Poder Judiciário.

Na manhã desta sexta-feira, 01, policiais civis e militares, em operação conjunta, deram fiel cumprimento aos mandados. O autor do roubo, de 21 anos, foi localizado e preso. O mesmo já possui histórico criminal. Na residência havia um outro indivíduo, de 18 anos, sendo também localizadas algumas joias, cabalmente reconhecidas pela vítima como as joias subtraídas em 20/02. Este outro indivíduo foi preso em flagrante por Receptação e Resistência. Ambos foram encaminhados à Cadeia Pública de Cambará.

A PCPR continuará as investigações para elucidar completamente os fatos.