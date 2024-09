Operação encarcera estuprador platinense

Nesta quinta-feira no Povoado da Platina

Foi repassada denúncia anônima à Polícia Civil de local onde o foragido condenado por estupro de vulnerável, Éverton Felipe Aparecido Luiz (fotos), de 27 anos, estaria naquele momento, sendo indicadas as proximidades do campo de futebol do povoado rural Platina. Nesta quinta-feira, dia 12, A equipe composta pelo delegado e agente de polícia judiciária, solicitou apoio à equipe rádiopatrulha e da patrulha escolar da Polícia Militar e em seguida todo foram ao encalço do elemento.

Aproximando-se do local, o criminoso percebeu aproximação e correu, com perseguição por cerca de três quadras. Um tempo depois o rapaz foi alcançado e rendido. Em seguida, recebeu encaminhamento à Cadeia Pública de Ibaiti, onde cumprirá pena de reclusão de 10 anos e 06 meses pelo crime de estupro de vulnerável.