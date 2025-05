Operação prende três em Siqueira Campos

Apreensão de maconha, crack e cocaína

As Polícias Militar e Civil realizaram no meio desta semana uma operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em diversos pontos de Siqueira Campos. A ação contou com a participação das equipes ROTAM, CANIL, ALI 2ª CIA e rádio patrulha.

Durante as buscas, apreenderam 41 gramas de maconha, 59 pedras de crack, três porções de maconha e uma bucha de cocaína. Também encontrados quatro aparelhos celulares, um bloqueador de sinal, um rádio comunicador, duas máquinas de cartão, dinheiro em espécie e uma munição calibre 380.

Ao longo da operação, três indivíduos foram presos e encaminhados para as autoridades competentes. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança da comunidade.