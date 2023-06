Pai e filho juntos nos Jogos Abertos 2023

Atuaram na fase regional em Ribeirão do Pinhal

A principal característica dos Jogos Abertos do Paraná é reunir diferentes gerações, de jovens de 17 anos a atletas de 70 ou mais. A fase regional que acontece no município de Ribeirão do Pinhal demonstra esta integração com a participação de pai e filho em quadra.

Na equipe do basquetebol masculino de Jacarezinho, o pai Giuseppe P. Filho, 41 anos, e o filho Giuseppe P. Netto, 21 anos, dividiram a quadra do Ginásio de Esportes Totó Carvalho em Ribeirão do Pinhal. Esta é a segunda competição oficial que eles participaram juntos (a primeira foi o Jogos Abertos de 2018 em Cornélio Procópio).

O genitor conta ter iniciado na época de escola a treinar basquete, mas acabou parando para estudar nos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil. “Retornei faz dez anos com a modalidade e ele começou a acompanhar nas partidas e gostar”, disse.

O filho brinca que no começo tinha o medo de errar, por jogar junto com o pai. “No início fiquei meio pressionado. Mas agora é bem tranquilo”. Treinam juntos e participam de campeonato de basquete 3×3.

Os Jogos Abertos do Paraná são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e conta com o apoio das Prefeituras das cidades-sede.