Interessados de Ribeirão do Pinhal, Abatiá e Jundiaí do Sul

Na manhã desta quarta-feira, dia três, o Major Marciano Corsini e Patrulha escolar ministraram palestra no Clube Recreativo sobre Segurança nos Ambientes de Ensino, estadual, municipal e particular de Ribeirão do Pinhal, Abatiá e Jundiaí do Sul.

O evento contou com a presença do Prefeito Dartagnan Calixto, vereador Marcelo Gonçalve e profissionais da educação das três cidades. Participaram também os sargentos Reis, Ilson e Silvio.