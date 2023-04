Paraguaio/Motocross: Pro Tork vence etapa

Piloto abriu vantagem na liderança da categoria principal com resultado da segunda etapa

Jose Felipe deu show de pilotagem na segunda etapa do Campeonato Paraguaio de Motocross, realizada neste fim de semana, dias 16 e 17 de abril, em Pilar, capital do departamento de Ñeembucú. O piloto que defende a Pro Tork Racing Team venceu a disputa da categoria principal, a MX1, abrindo vantagem na liderança da classificação.

“Largamos embaixo de chuva em ambas as baterias, sai no pelotão da frente e logo nas primeiras voltas assumi a ponta, bastando administrar a posição até receber a bandeira quadriculada. Fiquei muito feliz com meu desempenho, por somar pontos importantes na briga pelo título da temporada”, disse.

De volta a Argentina, Tigre, como é conhecido em seu país, retoma o treinamento focado na próxima rodada. Ela está programada para acontecer nos dias 6 e 7 de maio, em Loma Plata, localizada no departamento de Boquerón. A expectativa da equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina é excelente.

O piloto Pro Tork tem o apoio da Sportbay.