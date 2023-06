Paraná Bom de Bola reúne atletas do NP

Foi concluída a fase regional do Paraná Bom de Bola, competição de futebol de campo realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees), com apoio e parceria das prefeituras. Esta etapa foi disputada em 12 municípios – Campo Largo, Ibaiti, Iporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Marechal Cândido Rondon, Marmeleiro, Planalto, Reserva do Iguaçu, Ribeirão do Pinhal, Roncador e Terra Rica.

O resultado pode ser conferido NESTE LINK, clicando na cidade-sede e, em seguida, em resultados finais.

Os classificados para a fase macrorregional disputarão de 27 a 30 de julho, em Marilândia do Sul, São Mateus do Sul, São Jorge do Ivaí e Itapejara d’Oeste. As finais serão em dois fins de semana de outubro, de 5 a 8 e de 26 a 29 na cidade de Campo Mourão. Nesta edição, o Paraná Bom de Bola tem a participação de 7.198 atletas, em 327 equipes, das quais 26 femininas.

Confira resultados:

Ibaiti-Japira

Ribeirão do Pinhal

Criado em 2021, o Paraná Bom de Bola trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida – este voltado a pessoas de mais idade. Assim, o projeto oferece o futebol de campo dividido em quatro categorias, desde jovens a partir dos 15 anos até pessoas de 50 anos ou mais.

Além disso, a competição busca desenvolver e valorizar o futebol feminino, promover a saúde e contribuir com o fomento ao turismo já que o evento, somadas todas as fases, movimenta diversos municípios.

O preparador físico e supervisor técnico do Paraná Bom de Bola, Riva Carli, da Secretaria do Esporte, enfatiza que a competição segue os princípios da política dos esportes oficiais do Paraná. “Visamos a socialização, saúde e fomento ao esporte. Nosso objetivo principal é enfatizar todas essas questões”, afirma.

“A categoria master, para atletas de 50 anos ou mais, é formada por um público que às vezes fica de fora quando se trata de projetos de futebol”, explica Carli, que já foi preparador físico de times como Athletico Paranaense, São Paulo e Flamengo. “A premissa desta competição é trabalhar o esporte como ferramenta para a saúde das pessoas mais velhas e também com a base, na formação dos atletas, não necessariamente com o objetivo de medalhas e títulos olímpicos ou de ser um atleta profissional, mas no âmbito da educação e do querer jogar e participar de um esporte”.

O diretor de Esporte da Secretaria do Esporte, Cristiano Barros, explica que o Governo do Estado arca com toda a logística necessária ao Paraná Bom de Bola, de forma que os atletas só tenham a preocupação de chegar ao evento e competir. “Em todas essas competições oficiais realizadas pelo Estado, quem participa só tem a responsabilidade de chegar e disputar, porque usamos escolas públicas municipais e estaduais para hospedar os alunos. O Estado também paga alimentação, arbitragem, materiais esportivos, assessoria técnica, premiação”, informa.

Barros também destaca que com o Paraná Bom de Bola e com os Jogos Escolares do Paraná (Jep’s) o Governo do Estado chega a 397 dos 399 municípios paranaenses.

EDIÇÕES ANTERIORES – Na sua primeira edição, em 2021, ainda durante a pandemia, o Paraná Bom de Bola contou com a participação de 300 equipes, sendo 24 femininas, totalizando 6.534 atletas participantes. Guaratuba, Carambeí, Cornélio Procópio, Florestópolis, Marialva, Umuarama, Goioerê, Planalto, Coronel Vivida, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon e Jardim Alegre foram as 12 cidades-sede.

A segunda edição, em 2022, foi marcada pelo aumento de 30% no número participantes, alcançando mais de 10 mil atletas de 185 municípios e totalizando 357 equipes competindo, sendo 30 delas femininas. As cidades-sede foram Campo Largo, Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi, Iporã, Boa Esperança, Corbélia, Verê, Quedas do Iguaçu, Missal e Marilândia do Sul.