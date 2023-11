Paraná terá mais 82 COLÉGIOS CíVICO-militares em 2024

Porém na consulta 35% recusaram o modelo

O resultado de 82 colégios cívico-militares de uma consulta pública realizada nesta semana (dias 28 e 29) pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), em 126 escolas estaduais, representa uma aprovação de 65% ao modelo.

Outras 44 comunidades escolares optaram pela manutenção do programa tradicional. Uma consulta ainda está sendo realizada nesta quinta-feira (30) em Dois Vizinhos, no Sudoeste, por conta do feriado municipal nesta semana.

A divulgação oficial dos nomes e localidades das escolas que aprovaram a adesão será feita após a publicação do resultado em Diário Oficial.

Nas escolas que aprovaram a adesão ao modelo cívico-militar, as votações favoráveis superaram a marca de 50% mais um voto necessário para a implementação do programa. O pleito contou com a participação ativa de milhares de pessoas e envolveu professores, funcionários, pais de alunos e estudantes maiores de 16 anos, garantindo a participação democrática na decisão.

Modelo educacional que combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva (inativos) na administração e na rotina escolar, a escola cívico-militar integra práticas e valores com os princípios educacionais, visando promover um ambiente escolar mais cívico e voltado para o desenvolvimento integral dos alunos.

As escolas cívico-militares foram instituídas no Paraná em 2020. Atualmente são 194 colégios nesta modalidade e 12 do modelo do programa nacional que serão incorporadas pelo Estado em 2024. Com as novas unidades, serão 288 colégios nessa modalidade no próximo ano.