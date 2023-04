Passeata conscientiza sobre malefícios das drogas em S. Antônio

Nesta sexta-feira no centro da cidade

Exclusivo: A 1º Campanha de Conscientização dos Malefícios do Uso da Droga está sendo realizada pelo Conselho Comunitário da Segurança – CONSEG e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, com apoio da Prefeitura, Polícias Civil e Militar, Patrulha Escolar e OAB Subseção de Santo Antônio da Platina.

Para dar início aos trabalhos, que irão até o final do presente ano, será realizada uma Passeata de Conscientização nesta sexta-feira (28), com início às nove horas e saída da frente da Prefeitura.

O objetivo é conscientizar a população platinense, em especial crianças e adolescentes, sobres os malefícios do uso da droga, apontando alguns deles:

• Câncer

• Infarto

• Depressão

• Impotência

• Esterilidade

• Psicose

• Delírio

• Demência

• Ansiedade

• Menor audição

• MORTE

Os idealizadores convidam toda a população para participarem da passeata na nesta sexta-feira, afinal, essa é uma causa de todos.