Pet Company oferta ensaio fotográfico de Páscoa e sorteia Ovo GOURMET neste mês

Em clima de Páscoa, a Pet Company de Santo Antônio da Platina preparou uma ação especial para deixar os pets ainda mais fofos e presentear seus tutores com uma lembrança inesquecível.

Durante a Quinzena de Páscoa, os clientes que agendarem banho e/ou tosa no Centro de Estética Animal da loja ganharão uma linda foto temática no exclusivo cenário Páscoa Pet, com acessórios personalizados que prometem encantar.