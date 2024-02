Picape capota nesta terça-feira em Santo Antônio da PLATINA

Motorista da GM Montana teve ferimentos leves

Uma Chevrolet Montana (placas de Paranavaí) capotou às 7h45m desta terça-feira, dia 27, no KM 34 em Santo Antônio da Platina no sentido contrário de Barra do Jacaré à margem direita da via, tendo como base seu sentido de tráfego.

O condutor, J. V. R. D., 24 anos, teve ferimentos leves, sendo encaminhado para o Pronto Socorro.

Teste de etilômetro no motorista resultou em 0,00 MG/L.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros locais atenderam a ocorrência.