Platinense de 14 anos com crack e maconha

Ele estava no Conjunto Júnior Afonso

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, no Conjunto Júnior Afonso, deteve um adolescente.

Em patrulhamento, 03 sujeitos estavam em atitude suspeita, em local já conhecido no meio policial pelo comércio de entorpecentes.

Em revista pessoal, com um deles, posteriormente identificado, de 14 anos de idade, encontradas duas buchas de maconha, duas pedras de crack e a quantia de R$ 139,00 em notas diversas. Com os outros dois, nada de ilícito encontrado, sendo liberados no próprio local.

Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia e lá apreendido.