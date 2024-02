No Curso de Direito do campus de Jacarezinho



Nicolle Mozoni dos Reis, de 18 anos, foi aprovada em 1º lugar no curso de Direito na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Jacarezinho.

Filha de Marcos Antônio dos Reis e Denise da Silva Reis, ela é de Santo Antônio da Platina, onde reside.