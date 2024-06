PM apreende diversos envolvidos em tráfico

Ocorrência no bairro tavorense Asa Branca

A Polícia Militar de Joaquim Távora, nesta terça-feira, 18, apreendeu envolvidos em tráfico de drogas no bairro Asa Branca.

Os policiais militares estavam realizando patrulhamento pela via quando avistaram o momento em que ocorria o comércio de entorpecentes. O local seria o mesmo onde ficava o rapaz para o qual um adolescente revendia as drogas.

Diante da confirmação do flagrante delito, realizaram abordagem ao indivíduo que estava saindo dali, sendo localizadas duas pedras de crack em seu bolso. Os policiais entraram à residência onde ocorria o tráfico, onde se encontravam outras 3 pessoas.

Um deles estava com R$ 44,00 no bolso, em notas trocadas, e confirmou que estava realizando a venda de ilícitos. Os outros dois negaram o envolvimento e disseram que apenas realizariam a limpeza do local em troca de drogas para consumo.

Durante as buscas, localizadas 2 pedras de crack no chão da sala e mais 17 pedras dentro do sofá. Os rapazes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.