PM atingido por tiro tem situação estável

Quadro clínico deixou família, corporação e a comunidade regional aliviados

EXCLUSIVO: A situação do cabo Sílvio Ronis (foto) melhorou muito, não corre nenhum risco de morte e a expectativa é que possa receber alta em breve do Hospital Nossa Senhora da Saúde (foto).

Ele foi avaliado no fim de semana por alguns especialistas, considerando o local do ferimento (perna), região de grande capilaridade vascular. Realizou uma primeira cirurgia, para estabilização e deve ser submetido a novo procedimento, em Santo Antônio da Platina. Teve o apoio do 2° Comando Regional, do Comando Geral da PMPR, inclusive com o Diretor de Saúde da Corporação realizando contato direto com o médico que estava realizando a avaliação do Cabo.

Agora, é manter as orações, pois em breve é aguardada a sua recuperação.

O comandante do 2º BPM de Jacarezinho, major Márcio Jaquetti, acompanha pessoalmente todos os detalhes. As informações foram relatadas ao Npdiario por ele, durante conversa na noite de sábado, dia 6, no evento festivo dos 25 anos do Corpo de Bombeiros platinenses,

O cabo Ronis trabalha na Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), reside em Ibaiti, com a esposa, a advogada Bruna, que está grávida.

O marginal Bruno Fernandes (foto) que já havia assassinado o sargento José Sidnei Yamagami, 53 anos, em Abatiá no ano passado, foi quem disparou contra Ronis no fim de semana.

A Agência de Inteligência indicou que o elemento estava escondido na casa de uma parente perto do Ribeirão das Bicas e também ido no Morro do Sabão comprar um revólver. Na sequência, houve o confronto.

Veja todos os detalhes do confronto com o bandido aqui:

https://npdiario.com.br/capa/situacao-de-pm-baleado-preocupa-video/