PM de Jacarezinho prende por FURTO

Invadiu residência e furtou fiação elétrica

A equipe realizava patrulhamento no Jardim São Luiz, em Jacarezinho, nesta terça-feira, 30, quando percebeu um homem o qual aparecia em imagens de câmeras cometendo diversos furtos qualificados na região.

Ele recebeu voz de abordagem e, durante a busca pessoal, foram localizadas algumas ferramentas e também certa quantidade de fios elétricos furtados de uma residência. O abordado chegou a quebrar a porta e a janela da casa onde o ato ilícito ocorreu.

Diante do estado de flagrante delito, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho juntamente com os objetos apreendidos e os fios elétricos furtados. As imagens de câmeras de monitoramento também foram entregues à Autoridade Policial para que fossem tomadas as medidas pertinentes ao caso.