PM reage e dispara em ladrão de J.Távora

Trio que roubou posto de combustível foi preso

Nesta quarta-feira (15) a Polícia Militar de Joaquim Távora prendeu três homens (39, 24 e 16 anos) autores de roubo a posto de combustíveis na cidade.

Por volta das 22h30m, dois indivíduos invadiram o estabelecimento, um deles armado de revólver, renderam funcionários e subtraíram mercadorias e os malotes contendo a movimentação financeira do posto.

Com a informação de que fugiram num Renault/Sandero, a equipe deu alerta aos demais policiais e equipes mais próximas do local do crime. Com cerco, se depararam com carro suspeito na Rodovia PR-092, de Santo Antônio da Platina.

Os rapazes ignoraram as ordens de parada, continuando a fuga por uma estrada vicinal que dá acesso ao Bairro Ribeirão Bonito, onde logo na sequência foram cercados e abordados. Um deles (39 anos) desceu do carro com o revólver em punho para confrontar com as equipes, sendo então alvejado. Os outros dois saíram correndo, mas foram alcançados e detidos.

Dentro do carro, encontraram as mercadorias e os malotes roubados do Posto de Combustível. A arma também foi apreendida: um revólver, calibre 38, e munições.

O criminoso ferido foi encaminhado para Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Santo Antônio da Platina e os outros dois à Delegacia de Polícia Civil.