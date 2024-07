PM reage a confronto EM JACAREZINHO; 5 morrem (ASSISTAM)

Corporação foi atacada a tiros

“Nós lamentamos o ocorrido, nosso objetivo será sempre a prisão dos fora da lei, mas tivemos que reagir para preservar as vidas dos nossos PMs”. A declaração é do major Márcio Jaquetti, comandante do 2º Batalhão da PM de Jacarezinho, cidade onde foram mortos cinco marginais no início da madrugada desta terça-feira, dia três.

Cinco homens, um deles autor de roubos a estabelecimentos comerciais em Jacarezinho e no pedágio de Marques dos Reis, divisa com São Paulo (Ourinhos) morreram num confronto na BR-153, no início da madrugada desta quarta-feira (3).

Segundo a Polícia Militar, a equipe da P2 (Setor de Inteligência da PM) estava monitorando um da quadrilha, que tinha um mandado de prisão em aberto, próximo à entrada do bairro Monjolinho, quando o viu saindo do local em um veículo e acessando a rodovia com um VW/Gol.

Em dado momento o veículo parou, os ocupantes desembarcaram e começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra os policiais, que, diante do risco iminente, em legítima defesa revidaram a injusta agressão, neutralizando a ação dos indivíduos.

Foi realizado o acionamento das equipes de socorro médico porém os cinco indivíduos não resistiram e entraram em óbito no local. Foram apreendidas três armas de fogo que estavam em posse dos indivíduos, sendo uma pistola da marca Imbel calibre .380, uma pistola da marca Glock calibre 9mm e um revólver calibre .38 sem especificação de marca.

Algumas horas antes, os policiais militares já tinham cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um dos indivíduos, o qual já possuía dois Mandados de Prisão contra si, pela prática de diversos roubos na região e que estavam pendentes de cumprimento, porém, com a chegada dos policiais, cinco indivíduos fugiram pelos fundos da residência não sendo possível capturá-los naquele momento.

As equipes do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil estiveram presentes no local para realização de perícia e em seguida os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. As armas de fogo utilizadas e o veículo em que os indivíduos estavam foram apreendidos e encaminhados para os devidos procedimentos de perícia criminal.