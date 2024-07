PM PRENDE mais 2 ladrões em Cambará

Cumprimento de mandado judicial

A Polícia Militar de Cambará, nesta terça-feira (09), prendeu dois homens por roubo e tráfico de drogas.

Por volta das 15h30min, os policiais militares da Agência Local de Inteligência em conjunto com a equipe de Radiopatrulha local, foram até o endereço onde estaria um indivíduo procurado por roubo.

Os PMs localizaram o rapaz, que foi abordado. Ele não possuía nada ilícito, porém foi-lhe apresentado o mandado de prisão. Sendo detido, foi encaminhado ao DEPPEN ficando à disposição da justiça.

Pouco depois, às 17h30min, os policiais militares foram acionados pela equipe da Polícia Civil para prestar apoio a outro cumprimento de mandado judicial. No local, os familiares do alvo do mandado tentaram dificultar o acesso dos policiais na residência, porém foi-lhes apresentado o mandado de prisão. Ao entrar na residência, os policiais encontraram o indivíduo escondido embaixo de uma cama.

Abordado, também sem possuir nenhum ilícito, recebeu voz de prisão, cumprido o mandado judicial pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Cambará.