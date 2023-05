PM prende rapaz por crime na VILA CLARO

Todos os objetos foram recuperados

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, neste fim de semana, prendeu um rapaz de 23 anos na Vila Claro.

O solicitante informou que em seu comércio um homem realizava furto. No local, os policiais constataram que o noticiante já estava em posse do objeto recuperado, e manteve o autor no lugar até a chegada da equipe.

O autor afirmou que iria vender os produtos, quais sejam servidor Dell (avaliado em R$ 14 mil reais), seis fontes de computador (avaliada cada uma em R$ 200,00) e duas fontes de servidor (avaliada cada uma em R$ 400,00).