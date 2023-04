Na Vila Santa Terezinha em Santo Antônio da Platina

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina foi acionada para atendimento sobre objetos abandonados na Rua Secundino Domingues Moreira.

No local, conversaram com os moradores, pois tratava-se de corredor que dá acesso a várias casas e eles relataram que um pessoa lá deixou uma TV Semp Thosiba 29 polegadas, com controle remoto, antena digital, e um ventilador Britânia.

Os objetos recuperados foram entregues à Delegacia de Polícia Civil.