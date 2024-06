Em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta sexta-feira (14), agentes de polícia judiciária da Delegacia de Santo Antônio da Platina deram cumprimento a mandado de prisão civil expedido pela Vara de Família da Comarca de Santo Antônio da Platina.

O mandado foi expedido em desfavor de um homem de 22 anos em razão de dívida alimentar no valor de R$ 2.820,69 e estava em via pública no Bairro Junior Afonso.

O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá.