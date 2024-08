Polícia Civil flagra arma de fogo em Barra do Jacaré

Pistola marca Taurus calibre 9

A Polícia Civil de Jacarezinho cumpriu na terça-feira (27), no município de Barra do Jacaré, um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da comarca, que resultou na apreensão de uma arma de fogo (pistola, marca Taurus, calibre 9) e um simulacro de fuzil.

A ação decorreu de um registro de ocorrência feito em julho deste ano, durante a realização da Fetexas. A vítima – que desempenha função de segurança privado- alegou ter apartado uma briga e retirado os contendores do local.

Mais tarde, já na madrugada, o pai de um deles teria ido até sua casa e o intimidado com emprego de arma. Por meio de várias diligências, agentes de polícia judiciária identificaram o autor e informaram a autoridade policial que peticionou ao juízo para autorizar a inspeção na casa do suspeito com objetivo de localizar o artefato.

Durante a varredura na casa do investigado – que lá não se encontrava – a arma foi encontrada em seu guarda-roupas.

O inquérito policial – que apura crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo- deve ser concluído em trinta dias.