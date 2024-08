Polícia CIVIL levará serviços, diversão e orientação na Efapi

Corporação confirmou presença no evento

A edição 52 da Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) começa nesta quarta-feira, dia 14, em Santo Antônio da Platina, no Parque de Exposições Doutor Alício Dias dos Reis, na BR-153 km 39, e se estende até domingo, 18. A Polícia Civil do Paraná estará presente com serviços, orientações e exposições aos visitantes.

Das 17 horas até meia-noite, estarão disponíveis para atender a população para confeccionar boletins de ocorrência e orientações. Também haverá exposições de viaturas antigas e novas, armamentos e materiais táticos, atividades lúdicas para crianças, demonstração de perícia papiloscópica, entre outras atrações.

O PCPR na Comunidade tem como principal finalidade mostrar diretamente tudo à população, especialmente às pessoas que têm mais dificuldade em acessar as delegacias. Essa interação melhora a relação com a comunidade.

O público pode registrar boletins de ocorrência, solicitar emissão de atestado de antecedente criminais, pedir orientações e confeccionar a Carteira de Identidade Nacional (CIN).