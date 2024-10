Polícia Civil prendeu bandido que matou 2

Em Carlópolis e Santo Antônio

A Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina realizou diligências para apurar a autoria delitiva (aquele que não realiza o ato de execução, mas, de alguma outra forma, concorre intencionalmente para o crime) e prendeu um assassino.

Foi nesta segunda-feira, dia 30, próximo a uma pensão localizada na Rua Alfeu Bertolini na Vila Claro.

Na noite do último sábado, 28, um homem de 56 anos foi encontrado às margens da BR-153, nas proximidades do Bairro Vila Santa Terezinha, com ferimentos de faca na região torácica e cervical. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, já chegou ao Pronto Socorro Municipal em óbito.

Trata-se de um homem de 34 anos.

No ato da abordagem, verificou-se que já existia um mandado de prisão contra ele expedido pela Justiça de Carlópolis para cumprimento de pena definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e de homicídio qualificado ocorridos anteriormente naquela comarca.

Dessa forma, dada voz de prisão e conduzido à Delegacia onde foi interrogado e confessou justificando ter matado a vítima motivado por ciúmes em virtude dela anteriormente ter se relacionado com a atual companheira em troca de drogas.

Por fim, levado à Cadeia Pública de Andirá, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Cumpre esclarecer que o marginal será indiciado pelo homicídio ocorrido nesta cidade no último sábado, 28/09, e seguirá preso à disposição da Justiça.