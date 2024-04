Polícia Civil prende casal de suspeitos

Mataram desafeto com golpes de faca

Policiais Civis da Delegacia de Ribeirão do Pinhal procederam, na tarde desta quarta-feira, dia 24, o cumprimento de dois mandados de prisão temporária, requeridos pela Autoridade Policial e expedidos pela comarca local, em desfavor de um casal, sendo uma mulher e um homem, ambos com 41 anos de idade, os quais são suspeitos de terem participado do último homicídio ocorrido no Município.

O crime aconteceu na noite do último dia 11 e vitimou a pessoa posteriormente identificada como Claudinei Vicente, conhecido por Tuti,(foto) que foi morto por golpes de faca, sendo o corpo arrastado até um terreno baldio, onde foi deixado.

Os suspeitos foram respectivamente encaminhados à Cadeia Pública de Bandeirantes e para carceragem de Santo Antônio da Platina, por se tratar do sexo feminino, onde permanecem à disposição da Justiça.

Tuti tinha condenação por tráfico de entorpecentes.

Provável que tenha cobrado dívida dos suspeitos e entraram em luta corporal.