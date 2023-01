Civil prende homem com Pistola 9 mm

Estava escondida em Joaquim Távora

A Polícia Civil prendeu uma pessoa com uma arma de fogo, pistola 9mm. A ação se deu na tarde desta segunda-feira (23) e contou com policiais civis de Carlópolis e Joaquim Távora.

Após iniciar investigação do crime de disparo de arma de fogo, cometido em Carlópolis neste último sábado (21), os policiais receberam informações de que o referido objeto estaria escondido em Joaquim Távora. Assim, juntamente com equipe da Delegacia do município vizinho, foram feitas diligências, localizando o suspeito.

O homem foi preso em flagrante, contudo, responderá em liberdade, pois pagou fiança. A pistola foi apreendida.