Polícia Civil prende comparsa de crime

Nesta segunda-feira em Santo Antônio da Platina

Na tarde desta segunda-feira (21), o delegado e agentes de polícia judiciária da Delegacia de Santo Antônio da Platina deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 23 anos, suspeito de ser coautor de homicídio.

Carlos Henrique Lambertti, conhecido como Zé Renato, foi atingido em frente a um bar localizado no Bairro Roberto Rennó, no último sábado (12), quando um indivíduo desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima, de 51 anos, a qual foi levada ao hospital e acabou falecendo no dia seguinte.

Foram encontrados 13 capsulas deflagradas de calibre 380 e um projétil.

Deixou a esposa, Renata, e duas filhas.

O mandado de prisão foi representado pelo delegado e teve concordância do Ministério Público, sendo decretado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.

A investigação apurou que o homem levou de motocicleta o comparsa de 18 anos, que já foi preso semana passada, para o local do crime e aguardou a execução da vítima por disparos de arma de fogo para depois providenciar a fuga de ambos.

Foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá e o inquérito será encerrado nos próximos dias com indiciamento pelo crime de homicídio qualificado.